Adana'da fırına gitme bahanesiyle sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişiye para cezası

Adana'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tedbirleri fırına gitme bahanesiyle ihlal eden iki kişiye para cezası uygulandı.

Adana'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tedbirleri fırına gitme bahanesiyle ihlal eden iki kişiye para cezası uygulandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Saydam Caddesi'nde yaptıkları devriye görevi sırasında motosikletli iki kişiyi, durumlarından şüphelenerek durdurmak istedi.

İki kişi, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu durdurulan motosikletteki sürücü Yunus Emre B. ve yanındaki Mehmet Said K. gözaltına alındı.

Zanlılar, fırından ekmek almaya gittiklerini iddia etti. Yapılan araştırmalarda iki zanlının da ikamet ettikleri mahallenin dışına çıktıkları belirlendi.

Mehmet Said K'nin üzerinde ruhsatsız tabanca bulan ekipler, sürücü Yunus Emre B'nin de ehliyetinin olmadığını tespit etti.

Polis, Yunus Emre B'ye ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan ve Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan 9 bin lira, Mehmet Said K'ye de Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan 3 bin lira para cezası uyguladı.

Ruhsatsız silah taşımak suçundan da adliyeye sevk edilen Mehmet Said K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun