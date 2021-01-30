Firari hükümlülere yönelik şafak operasyonunda 47 kişi yakalandı
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Firari hükümlülere yönelik şafak operasyonunda 47 kişi yakalandı

30.01.2021 11:27 | Son Güncelleme: 30.01.2021 12:37

Adana'da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 90 firari hükümlüye yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 47 kişi yakalandı.

Adana'da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 90 firari hükümlüye yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 47 kişi yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürme, yaralama, hırsızlık, gasp, dolandırıcılık ve cinsel saldırı gibi suçlardan aranan 90 hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 500 polisin katıldığı ve yunus ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, 47 hükümlü yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Polisin, 43 firari hükümlünün yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Firari hükümlülere yönelik şafak operasyonunda 47 kişi yakalandı
Firari hükümlülere yönelik şafak operasyonunda 47 kişi yakalandı
Firari hükümlülere yönelik şafak operasyonunda 47 kişi yakalandı
Firari hükümlülere yönelik şafak operasyonunda 47 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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