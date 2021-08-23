Adana'da firari hükümlü yakaladı
Adana'da jandarma ekipleri, hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 38 ay 45 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
Adana'da jandarma ekipleri, hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 38 ay 45 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hırsızlık suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 13 yıl 38 ay 45 gün hapis cezası bulunan R.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları araştırmayla firari hükümlünün Ceyhan ilçesi Mercimek Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığını belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, R.D'yi yakaladı.
R.D, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu