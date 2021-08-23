Adana'da firari hükümlü yakaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da firari hükümlü yakaladı

Adana'da firari hükümlü yakaladı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'da jandarma ekipleri, hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 38 ay 45 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Adana'da jandarma ekipleri, hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 38 ay 45 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hırsızlık suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 13 yıl 38 ay 45 gün hapis cezası bulunan R.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla firari hükümlünün Ceyhan ilçesi Mercimek Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, R.D'yi yakaladı.

R.D, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

ASLI, AYNI ODADA UYUDUĞU KIZI TARAFINDAN ÖLÜ BULUNDU
ASLI, AYNI ODADA UYUDUĞU KIZI TARAFINDAN ÖLÜ BULUNDU
Son dakika haberi! KASTAMONU - Sel yaşanan Kastamonu'da vatandaşlar, evlerini temizleyen askerlere minnettar
Son dakika haberi! KASTAMONU - Sel yaşanan Kastamonu'da vatandaşlar, evlerini temizleyen askerlere minnettar
Son dakika... Ankara'da 15 yaşındaki kıza şiddet kamerada (2)
Son dakika... Ankara'da 15 yaşındaki kıza şiddet kamerada (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Buğra Kavuncu Mustafa Şentop Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Ebru Şallı İrem Derici Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Gervinho Fatih Terim Burak Elmas Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Adana'da firari hükümlü yakaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 13:41:10. #1.15#

title