Adana'da firari hükümlü saklandığı inşaatta yakaladı
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Adana'da firari hükümlü saklandığı inşaatta yakaladı

Adana'da firari hükümlü saklandığı inşaatta yakaladı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da jandarma ekipleri, 7 suçtan aranan ve hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü saklandığı inşaatta yakaladı.

Adana'da jandarma ekipleri, 7 suçtan aranan ve hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü saklandığı inşaatta yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 7 suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan H.B.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla firari hükümlünün Kozan ilçesi Çobanpınarı Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binada saklandığını belirledi.

Binaya operasyon düzenleyen ekipler, H.B.A'yı yakaladı.

H.B.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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