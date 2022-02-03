Adana'da firari FETÖ hükümlüsü saklandığı yayla evinde yakalandı

POZANTI, ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari FETÖ hükümlüsü saklandığı yayla evinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, MİT Bölge Başkanlığının koordinesinde, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan hükümlünün, Hamidiye Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

Jandarma ekiplerinin adrese yaptıkları baskında yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.