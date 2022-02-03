Adana'da firari FETÖ hükümlüsü saklandığı yayla evinde yakalandı - Haberler
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Adana'da firari FETÖ hükümlüsü saklandığı yayla evinde yakalandı

AA, Ozan Efeoğlu - Güncel
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Adana'da firari FETÖ hükümlüsü saklandığı yayla evinde yakalandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari FETÖ hükümlüsü saklandığı yayla evinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

POZANTI, ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari FETÖ hükümlüsü saklandığı yayla evinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, MİT Bölge Başkanlığının koordinesinde, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan hükümlünün, Hamidiye Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

Jandarma ekiplerinin adrese yaptıkları baskında yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Ozan Efeoğlu - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Jandarma, Pozantı, Adana, Güncel, Haber

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