Adana'da firari 4 mahkum yakalandı
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Adana'da firari 4 mahkum yakalandı

Adana'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 4 mahkum operasyonla yakalandı.

Adana'da firari 4 mahkum yakalandı
14.09.2020 09:47 | Son Güncelleme: 14.09.2020 09:50

Adana'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 4 mahkum operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yağma, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından aranan firari 4 mahkumu yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, firarilerin kaldığını belirlediği merkez Seyhan ilçesindeki, Mithatpaşa, Barbaros ve Yenibaraj mahallelerindeki ikametlere operasyon düzenledi.

Operasyonda, yağma suçundan 21'er yıl hapis cezasıyla aranan C.A ve O.A. ile hırsızlıktan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan İ.H.K. ve dolandırıcılıktan 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan M.K. yakalandı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen 4 hükümlü, daha sonra cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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