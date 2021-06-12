Adana'da firari 33 kişi yakalandı
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Adana'da firari 33 kişi yakalandı

Adana'da firari 33 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve şafak vakti düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 33 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve şafak vakti düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 33 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla il genelinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunup teslim olmayan, para cezalarını yatırmayan ve ifadeye çağrılmasına rağmen gitmeyen şahısların adreslerini tespit etti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 90 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 33 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 33 kişi adliyeye sevk edildi. - ADANA

Adana'da firari 33 kişi yakalandı
Adana'da firari 33 kişi yakalandı
Adana'da firari 33 kişi yakalandı
Adana'da firari 33 kişi yakalandı
Adana'da firari 33 kişi yakalandı
Adana'da firari 33 kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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