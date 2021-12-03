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Adana'da firari 2 hükümlü yakalandı

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel
Adana'da firari 2 hükümlü yakalandı

Adana'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

ADANA (AA) - Adana'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. ve 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Kozan ilçesi Kuytucak Mahallesi'nde olduğu tespit edilen hükümlüleri, düzenlediği operasyonla yakaladı.

Hükümlüler, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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