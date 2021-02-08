Firari 2 hükümlü yakalandı
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Firari 2 hükümlü yakalandı

08.02.2021 09:55 | Son Güncelleme: 08.02.2021 10:10

Adana'da çeşitli suçlardan aranan firari 2 hükümlü operasyonla yakalanıp cezaevine gönderildi.

Adana'da çeşitli suçlardan aranan firari 2 hükümlü operasyonla yakalanıp cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 14 hırsızlık suçundan kesinleşmiş 28 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan Tayfun Ş. (30) ile dolandırıcılık, evrakta sahtecilik ve 5 hırsızlık suçundan kesinleşmiş 15 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan Mehmet A'yı (33) yakalamak için araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla iki hükümlünün bulunduğu adresleri tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Firari 2 hükümlü yakalandı
Firari 2 hükümlü yakalandı
Firari 2 hükümlü yakalandı
Firari 2 hükümlü yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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