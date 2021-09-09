Adana'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Adana'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da, 'FETÖ/PDY üyeliği' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan Mustafa A. (47) ve Hasan Ş. (49) yakalandı.

ADANA'da, 'FETÖ/PDY üyeliği' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan Mustafa A. (47) ve Hasan Ş. (49) yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan, meslekten ihraç Sosyal Güvenlik Kurumu müdür yardımcısı Mustafa A. ile cep telefonunda örgütün gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' tespit edilen polis memuru Hasan Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, yapılan baskınla Mustafa A. ile Hasan Ş.'yi yakaladı. Mustafa A. ile Hasan Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından cezaevine gönderildi.


Adana'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Adana'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

FETÖ itirafçısı eski Kara Harp Okulu öğrencisi: Sevgilim olduğu için okulu bıraktırdılar
FETÖ itirafçısı eski Kara Harp Okulu öğrencisi: Sevgilim olduğu için okulu bıraktırdılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Hulusi Akar Mansur Yavaş Mustafa Destici
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy
Spor Diego Marcao Max Meyer Şenol Güneş Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Adana'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 10:02:03. #1.15#

title