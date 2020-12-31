Adana'da filyasyon ekibine başarı belgesi verildi
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Adana'da filyasyon ekibine başarı belgesi verildi

31.12.2020 15:45 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:48
Adana'da filyasyon ekibine başarı belgesi verildi

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarını yürüten filyasyon ekibine başarı belgesi verildi.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarını yürüten filyasyon ekibine başarı belgesi verildi.

Sarıçam Kaymakamı Müfit Gültekin, salgın sürecinde yoğun tempoyla çalışan ve büyük özveride bulunan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Gece gündüz demeden çalışan filyasyon ekibinin yeni yılını kutlayan Gültekin, ekiptekilere tek tek başarı belgesi verdi.

Sarıçam İlçe Sağlık Müdürü Hüsem Efe de kentte İl Sağlık Müdürü Halil Nacar'ın destekleriyle Kovid-19'la mücadele çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini kaydetti.

Filyasyon ekiplerinin sürecin başından bu yana büyük fedakarlıkla görevini yerine getirdiğini dile getiren Efe, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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