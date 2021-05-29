Adana'da film gibi soygun
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Adana'da film gibi soygun

Adana'da film gibi soygun
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da bir kişi, çalıştığı iş yerinin çelik kasa ile giriş kapısının anahtarını kopyalayıp, güvenlik kamerası ve alarm sistemini devre dışı bırakıp iki arkadaşına kasadan 110 bin lira çaldırdı.

Adana'da bir kişi, çalıştığı iş yerinin çelik kasa ile giriş kapısının anahtarını kopyalayıp, güvenlik kamerası ve alarm sistemini devre dışı bırakıp iki arkadaşına kasadan 110 bin lira çaldırdı. Zanlılar, polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçen 20 Mayıs Perşembe günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ayakkabı imalathanesi bulunan Selçuk Alçin (43) sabah işyerine geldiğinde güvenlik kamerası kayıt cihazının söküldüğü, 110 bin lira nakit para bulunan çelik kasasının kapağının açık olduğunu gördü. Bunun üzerine Alçin, durumu polise bildirdi ve Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmada, işyerinde çalışan Mehmet Saygı'nın (31) borcunu ödemek için yakın arkadaşları Cemal Demir (28) ve Gökhan Aslan'a (32) soygun yapmayı teklif ettiği öğrenildi. Saygı, teklifinin kabul görmesi üzerine planını yaptı. Önce patronunun çantasından işyeri ve çelik kasanın anahtarlarını çalıp kopyalattı, güvenlik kamerası ve alarm sistemini devre dışı bırakıp sonra da takip edilmemek için arkadaşı Mehmet T.'nin aracıyla kendi otomobilini takas etti.

Olay günü de Mehmet Saygı, arabada beklerken Cemal Demir ve Gökhan Aslan, anahtarla işyerine girdi ve Selçuk Alçin'in ofisindeki çelik kasayı da açıp, içindeki 110 bin lira nakit parayı çaldı. Ardından da ikili kendilerini bekleyen Saygı'nın aracına binerek, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Polis, bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına alıp, önce zanlıların kullandığı aracın plakasını tespit etti, sonra da Mehmet T.'den aldığı bilgi üzerine de Mehmet Saygı, Cemal Demir ve Gökhan Aslan'ı kıskıvrak yakaladı. Yapılan aramada da işyerinden çalınan paranın sadece 39 bin lirası bulundu. Şüphelilerin, paranın geri kalanıyla borçlarını ödeyip, harcadıkları öğrenildi. Suçlarını itiraf eden 3 kişi tutuklandı. - ADANA

Adana'da film gibi soygun
Adana'da film gibi soygun
Adana'da film gibi soygun
Adana'da film gibi soygun
Adana'da film gibi soygun
Adana'da film gibi soygun

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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