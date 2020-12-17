Adana'da fidan serasında yangın... Alev alev yanan seradan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
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Adana'da fidan serasında yangın... Alev alev yanan seradan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı

17.12.2020 11:52 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:18

Adana'da fidan serasında yangın.

Adana'da fidan serasında yangın... Alev alev yanan seradan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı

ADANA - Adana'da bir fidan serasında yangın çıktı. Alev alev yanan seradan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekipleri serayı saran alevlere müdahale ediyor.

Yangın Sarıçam ilçesi Buruk Cumhuriyet Mahallesindeki serada başladı. Alev alev yanan seradan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor.

Adana'da fidan serasında yangın... Alev alev yanan seradan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
Adana'da fidan serasında yangın... Alev alev yanan seradan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
Adana'da fidan serasında yangın... Alev alev yanan seradan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
Adana'da fidan serasında yangın... Alev alev yanan seradan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
Adana'da fidan serasında yangın... Alev alev yanan seradan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
Adana'da fidan serasında yangın... Alev alev yanan seradan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
Adana'da fidan serasında yangın... Alev alev yanan seradan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
Adana'da fidan serasında yangın... Alev alev yanan seradan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
Adana'da fidan serasında yangın... Alev alev yanan seradan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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