Adana'da FETÖ'ye eleman temin ettiği öne sürülen sanığa 7 yıl 6 ay hapis
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da FETÖ'ye eleman temin ettiği öne sürülen sanığa 7 yıl 6 ay hapis

Adana'da FETÖ'ye eleman temin ettiği öne sürülen sanığa 7 yıl 6 ay hapis
Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) eleman temin ettiği iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) eleman temin ettiği iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık U.R.H. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası kentte örgüte yeni eleman kazandırılması faaliyeti yürüttüğünü belirtti. Savcı, "hijyen evleri" adı altında oluşturulan hücre evlerinde kaldığının belirlendiğini belirttiği sanığın örgütsel toplantılara katıldığına işaret ederek "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık U.R.H. savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ve örgüte ait evlerde kalmadığını ileri sürdü.

Suçlamaları kabul etmeyen U.R.H, "FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bağlantım yoktur. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 42 gözaltı kararı
FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanması soruşturmasında 42 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden...
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana Sarıçam'daki orman yangınının saat 14.45 itibarıyla ekiplerin özverili çalışması sonucu kontrol altına...
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana Sarıçam'daki orman yangınının saat 14.45 itibarıyla ekiplerin özverili çalışması sonucu kontrol altına...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Volkan Bozkır Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Deniz Çakır Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da FETÖ'ye eleman temin ettiği öne sürülen sanığa 7 yıl 6 ay hapis - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 14:59:03. #1.16#

title