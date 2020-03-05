Adana'da FETÖ'ye 2 tutuklama

05.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:38

ADANA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kadın, tutuklandı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla 4'ü kadın, 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler arasında aralarında Manisa'nın Alaşehir ilçe ablası olan Hanife B.'nin de olduğu 6 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hanife B. ve Kezban O. tutuklanırken, diğer 4 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA