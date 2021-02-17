Adana'da FETÖ üyeliğinden yargılanan 5 eski polisten 4'üne hapis cezası
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Adana'da FETÖ üyeliğinden yargılanan 5 eski polisten 4'üne hapis cezası

17.02.2021 11:47 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:51
Adana'da FETÖ üyeliğinden yargılanan 5 eski polisten 4'üne hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan biri firari 5 eski polisten 4'ü, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan biri firari 5 eski polisten 4'ü, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.K, İ.Ç, H.G. ve avukatları katıldı. Sanık İ.G. ise duruşmaya gelmedi.

Cumhuriyet savıcısı, esas hakkındaki mütalaasında, M.K, İ.Ç, H.G. ve İ.G'nin ByLock kullandığını ve haklarında FETÖ üyeliğinden adli işlem yapılan kişilerle irtibatlarının tespit edildiğini belirterek, 4 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını, firari sanık F.A'nın ise dosyasının ayrılmasını istedi.

Sanık M.K. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Mütalaayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar İ.Ç. ve H.G. de FETÖ üyesi olmadıklarını savunarak beraatlerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan İ.Ç. ve İ.G'yi 8 yıl 9'ar ay, M.K. ve H.G'yi 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. İ.Ç'nin tutuklanmasına karar veren heyet, İ.G. hakkında da tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına, sanık F.A'nın ise dosyasının ayrılmasına hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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