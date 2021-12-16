Adana'da FETÖ üyeliğinden aranan zanlı yakalandı
AA / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla aranan zanlı gözaltına alındı.
CEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla aranan zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, örgüt üyeliği suçlaması nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Z.D'nin Kurtkulağı Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alındı.
Z.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri
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