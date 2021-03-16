Adana'da FETÖ üyelerine "gaybubet evi" kiraladıkları iddia edilen çifte 2 yıl 1'er ay hapis cezası
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Adana'da FETÖ üyelerine "gaybubet evi" kiraladıkları iddia edilen çifte 2 yıl 1'er ay hapis cezası

16.03.2021 13:23 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:41
Adana'da FETÖ üyelerine

Adana'da, FETÖ/PDY'nin askeri öğrencilerle ilgilenen ve "bahçıvan" olarak adlandırılan sözde sorumlular ile mahrem imamları için "gaybubet" olarak bilinen hücre evi kiraladıkları iddiasıyla yargılanan çifte 2 yıl 1'er ay hapis cezası verildi.

Adana'da, FETÖ/PDY'nin askeri öğrencilerle ilgilenen ve "bahçıvan" olarak adlandırılan sözde sorumlular ile mahrem imamları için "gaybubet" olarak bilinen hücre evi kiraladıkları iddiasıyla yargılanan çifte 2 yıl 1'er ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan dava açılan tutuksuz sanıklar Z.Y. ve N.Y. çifti ile avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, çiftin, Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki ikameti, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "bahçıvan" diye adlandırdığı, örgütün devlete sızmak amacıyla yetiştirdiği askeri öğrencilerle ilgilenen sözde üst yöneticisi Kamuran Eryiğit ile örgütün eyalet yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen mahrem imamlar H.S, M.Ü, E.K, M.Y. ve Ç.C'nin saklanması amacıyla ev sahibinden kendileri oturacak şekilde kiraladığını belirtti. Savcı, zanlıların "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılmalarını istendi.

Z.Y, savunmasında, FETÖ/PDY ile bir bağlantısının olmadığını iddia etti.

"Kimseye 'gaybubet evi' temin etmedim. Örgütsel bir konumum yoktur. Mütalaayı kabul etmiyorum. Mahrem imamlarla bağlantım yoktur." diyen Z.Y, beraat talebinde bulundu.

Sanık N.Y. de FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve örgüt üyelerine yardım etmediğini savundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırdığı sanıkların mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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