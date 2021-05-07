Adana'da FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısına 27 yıla kadar hapis istemiyle dava

Adana'da, 2009'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imam"larından aldığı iddia edilen eski komiser yardımcısı hakkında 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, 2009'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imam"larından aldığı iddia edilen eski komiser yardımcısı hakkında 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

FETÖ'nün "mahrem imam"ları ile bağlantılı olduğu öne sürülen ve meslekten ihraç edilen tutuksuz M.Ç. hakkındaki soruşturma tamamladı. M.Ç. hakkında, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, M.Ç'nin, komiser yardımcılığı sınavını kazanan örgüt üyeleriyle aynı yerde bulunduğunun HTS kayıtlarına göre belirlendiği, gerçek başarısının üzerinde performans gösterdiği sınavı kazanıp terfi ettiği belirtildi.

M.Ç'nin yeni görevinde, vazife yollukları, maaş farkları ve emniyet hizmeti tazminatları almak suretiyle bilirkişi raporuna göre kamuyu zarara uğrattığı anlatılan iddianamede, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarını FETÖ faaliyetleri çerçevesinde işlediğinin anlaşıldığı kaydedildi.

İddianamede ifadelerine yer verilen M.Ç, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu