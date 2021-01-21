Adana'da FETÖ şüphelisi eski 6 astsubaya 15'er yıla kadar hapis istemi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adana'da FETÖ şüphelisi eski 6 astsubaya 15'er yıla kadar hapis istemi

21.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:17
Adana'da FETÖ şüphelisi eski 6 astsubaya 15'er yıla kadar hapis istemi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddia edilen 3'ü tutuklu eski 6 astsubay hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddia edilen 3'ü tutuklu eski 6 astsubay hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, FETÖ ile bağlantılı oldukları iddia edilen şüpheliler tutuklu eski astsubaylar S.D, B.O. ve F.G. ile tutuksuz eski astsubaylar İ.Ö, M.Ö. ve G.Ü. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelilerin FETÖ/PDY'nin mahrem asker yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütün "mahrem imamları" tarafından takip edildiklerine dair dijital verilerin bulunduğu aktarıldı.

Ankesör irtibatının FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasında kullandığı özel bir haberleşme yöntemi olduğu ve bunların şüphelilerin HTS kayıtlarına yansıdığı belirtilen iddianamede, "Zanlıların FETÖ/PDY'nin 'mahrem imamlarınca' büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü telefonlar ile kamuya açık alanlardaki sabit ve ankesörlü hatlardan farklı tarihlerde ardışık arandıklarının tespit edildiği ve gizliliği sağlamak için örgütsel haberleşme amacıyla bu yöntemi kullandıkları dikkate alınarak üzerlerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması talep olunur." ifadeleri kullanıldı.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 6 eski askerin, 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Donald Trump Selçuk Özdağ Vladimir Putin Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Can Yaman Hande Erçel Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Beyaz Saray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da FETÖ şüphelisi eski 6 astsubaya 15'er yıla kadar hapis istemi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 13:31:26. #1.14#
title