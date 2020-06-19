Adana'da FETÖ şüphelisi 3 eski askerin yargılanmasına devam edildi
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Adana'da FETÖ şüphelisi 3 eski askerin yargılanmasına devam edildi

Adana'da, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları"yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülen ve haklarında "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan dava açılan eski askeri lise öğrencisi 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'da FETÖ şüphelisi 3 eski askerin yargılanmasına devam edildi
19.06.2020 17:35 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:38

Adana'da, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları"yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülen ve haklarında "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan dava açılan eski askeri lise öğrencisi 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar E.A, A.D. ve A.A. ile avukatları katıldı.

Sanık A.D. savunmasında, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini iddia etti.

Terör örgütü üyesi olmadığını savunan A.D, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar verilmesi ve HTS kayıtlarının bilirkişiye gönderilerek rapor alınması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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