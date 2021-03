Adana'da FETÖ şüphelisi 12 eski öğretmene 15'er yıla kadar hapis istemi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan eğitim kurumlarında öğretmen ve idareci olarak çalışan tutuksuz 12 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ üyesi oldukları iddia edilen eski öğretmenler A.T, M.B, Ş.K, E.T, N.D, F.A, T.G, Z.A, S.Ö, Ç.İ, K.D. ve H.B. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Şüpheliler için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, zanlıların FETÖ'nün eğitim kurumlarında öğretmenlik ve idarecilik yaptıkları, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'da katılım hesabı açtırdıkları ve örgüt üyeleriyle HTS irtibat kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerin, FETÖ/PDY'ye ait evlerde örgütsel sohbet toplantısına katıldıkları, KHK ile kapatılan bir sendikaya üye oldukları ve örgütün amaçları ile yöntemlerini bilerek hiyerarşik yapıda yer aldıkları bildirilen iddianamede, eski öğretmenlerin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamedeki ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu