Adana'da FETÖ şüphelilerine şafak operasyonu
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Adana'da FETÖ şüphelilerine şafak operasyonu

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.

27.11.2019 07:26 | Son Güncelleme: 27.11.2019 08:18
Adana'da FETÖ şüphelilerine şafak operasyonu

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen FETÖ şüphelilerine yönelik operasyon düzenledi.

Şafak vakti düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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