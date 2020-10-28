Adana'da FETÖ sanığının cezasına "etkin pişmanlık" indirimi
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Adana'da FETÖ sanığının cezasına "etkin pişmanlık" indirimi

28.10.2020 13:59 | Son Güncelleme: 28.10.2020 14:02
Adana'da FETÖ sanığının cezasına

Adana'da, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan iki eski askeri okul öğrencisinden birine, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi, diğeri beraat etti.

Adana'da, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan iki eski askeri okul öğrencisinden birine, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi, diğeri beraat etti.

12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.F.A. ve O.E. ile avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların sabit-ankesörlü telefon hattından ardışık arama yöntemiyle arandıklarını ve FETÖ'nün askeri okul "mahrem imamı" ile irtibatlarının tespit edildiğini belirterek, M.F.A. ve O.E'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık O.E. savunmasında, "Tüm bildiklerimi önceki aşamalarda samimi bir şekilde anlattım. İfadem ve teşhislerim geçerlidir. Ayrıntılı savunmam dosya kapsamında mevcuttur. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Sanık M.F.A. ise mütalaayı kabul etmediğini, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile haberleşmediğini ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan önce 7 yıl 6 ay hapse mahkum ettiği sanık O.E'nin cezasını, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 9 aya indirdi. M.F.A'nın da "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar veren heyet, sanıkların mevcut hallerinin devamına da hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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