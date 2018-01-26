Adana'da Fetö Sanığı Tahliye Oldu

Adana'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Rümeysa Yılmaz'ın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Rümeysa Yılmaz, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Kendi adına çıkarttığı telefon hattını Rava isimli Çukurova Üniversitesi mühendislik bölümünde okuyan Suriyeli bir kişiye verdiğini söyleyen sanık Yılmaz, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Daha sonra Cumhuriyet Savcısı eksik hususların giderilmesi ve sanık Yılmaz'ın mevcut halinin devamı yönünde mütalaasını verdi.

Mahkeme heyeti de sanık Yılmaz'ın tutuklulukta geçirdiği süreyi nazara alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.