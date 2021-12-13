Adana'da FETÖ sanığı eski uzman çavuşa 6 yıl 3 ay hapis cezası - Haberler
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Adana'da FETÖ sanığı eski uzman çavuşa 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da FETÖ sanığı eski uzman çavuşa 6 yıl 3 ay hapis cezası
AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski uzman çavuş, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski uzman çavuş, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, açığa alınan tutuksuz sanık H.İ.K. ve avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Sanık H.İ.K, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

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