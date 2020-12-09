Adana'da FETÖ sanığı eski tabip binbaşıya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adana'da FETÖ sanığı eski tabip binbaşıya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

09.12.2020 17:45 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:48
Adana'da FETÖ sanığı eski tabip binbaşıya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski tabip binbaşıya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana'da FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski tabip binbaşıya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün "mahrem imamlarınca" ankesörlü telefonlar ve sabit hatlardan arandığı iddia edilen sanık Ş.Ö. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanığın FETÖ'nün "mahrem imamları" tarafından 2015'te Adana'daki bakkal, büfe, market gibi iş yerlerinden sabit-kontörlü telefonlardan arandığını, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) çalışan 5 kişi ile ardışık arama kaydının bulunduğunu belirtti.

Mütalaasında, bilirkişi raporuna göre sanığa ait ardışık arama tutanağı ile HTS kayıtlarındaki bilgilerin birbiriyle uyumlu olduğunu bildiren savcı, Ş.Ö'nün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Ş.Ö. ise savunmasında, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini ileri sürerek, "Dosya kapsamındaki bilirkişi raporunu kabul etmiyorum. FETÖ üyesi değilim. Beraatime karar verilmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Ş.Ö'yü "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

İlgili Haberler

Gaziye darp davasındaki 3 sanığa 2 yıl 6'şar ay hapis
Gaziye darp davasındaki 3 sanığa 2 yıl 6'şar ay hapis
Gazinin darbedilmesiyle ilgili davada 3 sanığa hapis cezası
Gazinin darbedilmesiyle ilgili davada 3 sanığa hapis cezası
Eşi ve 3 çocuğunu öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Eşi ve 3 çocuğunu öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Muhsin Fahrizade Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Perihan Savaş Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses Aras Bulut İynemli
Spor Okan Buruk Samet Aybaba Burak Yılmaz Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Hakem Aralık Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da FETÖ sanığı eski tabip binbaşıya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 18:00:34. #1.15#
title