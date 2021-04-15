Adana'da FETÖ sanığı eski savcıya 6 yıl 3 ay hapis cezası
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Adana'da FETÖ sanığı eski savcıya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Adana'da FETÖ sanığı eski savcıya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da FETÖ/PDY davasında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan tutuklu eski savcı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Adana'da FETÖ/PDY davasında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan tutuklu eski savcı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya meslekten ihraç edilen tutuklu sanık R.D. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock'u kullandığının belirlendiğini ve örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığı belirterek, R.D'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık R.D. savunmasında, FETÖ/PDY ile bağlantısının olmadığını ve esas hakkındaki mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. ByLock kullanmadım. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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