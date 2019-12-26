Adana'da FETÖ sanığı eski savcıya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

26.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:04

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski savcı, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mustafa Kemal Tunç ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Tunç, FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia ederek, "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık Mustafa Kemal Tunç'un mevcut halinin devamına da karar verdi.

Kaynak: AA