Adana'da FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası - Haberler
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Adana'da FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

AA, Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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Adana'da FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık C.S. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'ye himmet adı altında finansal destek sağladığını, örgütte olup bazı "zaafları" bulunan üyelerin tanımlandığı "EA" kodu ile derecelendirildiğini ve haklarında FETÖ üyeliği suçundan adli işlem yapılan kişilerle irtibatının tespit edildiğini belirtti.

Savcı, sanığın örgütün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığını ve sohbet toplantılarına katıldığını bildirerek, C.S'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık C.S. ise savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek, "Örgütün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Beraat talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık C.S'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Polis, Adana, Güncel, Haber

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