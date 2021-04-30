Adana'da FETÖ sanığı eski pilot üsteğmene 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi
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Adana'da FETÖ sanığı eski pilot üsteğmene 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi

Adana'da FETÖ sanığı eski pilot üsteğmene 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi
Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski pilot üsteğmen, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski pilot üsteğmen, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuklu R.Ö, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün "mahrem imamları" tarafından ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle arandığını belirterek, R.Ö'nün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

R.Ö, savunmasında, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile irtibat kurmadığını ve örgütün mahrem yapılanmasıyla bağlantısının bulunmadığını iddia etti.

Terör örgütü üyesi olmadığını savunan R.Ö, "FETÖ'ye ait evlerde kalmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık R.Ö'yü "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak sanığın adli kontrol tedbiriyle tahliyesine hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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