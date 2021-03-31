Adana'da FETÖ sanığı eski okul müdürüne 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi
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Adana'da FETÖ sanığı eski okul müdürüne 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Adana'da FETÖ sanığı eski okul müdürüne 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kapatılan okullarında müdür olarak çalıştığı tespit edilen, ByLock kullanıcısı tutuklu sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kapatılan okullarında müdür olarak çalıştığı tespit edilen, ByLock kullanıcısı tutuklu sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık H.Ç. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan kurumlarda örgüt içi tayine tabi tutularak okul müdürü olarak görev yapması ve bu kurumlarda hissedar olduğunun tespit edilmesi, örgütsel nitelikli sohbet toplantıları düzenlemesi, örgüte ait kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olması ve hakkındaki tutarlı tanık beyan ve teşhisleri dikkate alınarak üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması talep etti.

Sanık H.Ç. ise savunmasında FETÖ üyesi olmadığını belirterek, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. ByLock kullanmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık H.Ç'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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