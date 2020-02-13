Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmenler hakim karşısında

13.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:08

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı kuruluşlarda öğretmen olarak çalıştıkları belirlenen 2'si tutuklu 6 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar N.S. ve E.K. ile tutuksuz sanıklar M.Ş, İ.T. ve S.A. ile avukatları katıldı. Sanık M.E, duruşmaya gelmedi.

Duruşmada ilk önce Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla beyanları alınan gizli tanık, huzurda bulunan sanıklardan E.K'yi tanıdığını söyledi.

1997 yılında Bursa Işıklar Askeri Lisesinde okuduğunu belirten gizli tanık, "Bursa'da okurken E.K. benimle görüşürdü. Önce dışarıda buluşurduk. Sonra bir eve giderdik. Bu evde örgüt elebaşına ait kitaplar okunur, video izlenirdi. Kendisi ile görüşmemizde başka bir kimse olmazdı. Ben kendisiyle yaklaşık bir yıl görüştüm. Zaten her yıl başka bir kişiye devir yapıyorlardı." ifadesini kullandı.

Sanık E.K. ise gizli tanığın beyanlarını kabul etmediğini belirterek, "Örgütsel bir konumum yoktur. FETÖ üyesi değilim. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini istiyorum." dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini ve adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar N.S. ve E.K'nin tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine, sanık M.E. hakkında ise yakalama emri çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA