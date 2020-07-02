Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmenin cezasına etkin pişmanlık indirimi
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski öğretmen, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
02.07.2020 15:21 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:12
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski öğretmen, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık A.S. ve avukatı katıldı.
Sanık A.S, savunmasında, önceki aşamalarda detaylı beyanlarda bulunduğunu söyledi.
Tüm bildiklerini samimi şekilde önceki celselerde anlattığını belirten A.S, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, önce 7 yıl 6 ay hapse mahkum ettiği A.S'nin cezasını etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 güne indirdi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Kaynak: AA