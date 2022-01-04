Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Haberler
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Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski öğretmen 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SİİRT (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski öğretmen 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık F.G. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın 2015 yılında Siirt'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyesi polislerin gözaltına alınmasına yönelik adliye önünde düzenlenen protesto eylemlerine katıldığını belirtti.

Sanığın, örgüt iltisakı gerekçesiyle KHK ile kapatılan kurumlarda "tayine tabi personel" sıfatıyla farklı illerde 10 yıl boyunca çalıştığını, örgüt elebaşının talimatı sonrasında Bank Asya'daki hesabında olağan dışı artış yaşandığını, sohbet toplantılarına düzenli katıldığını ve kapatılan sendikada üyelik kaydı bulunduğunu aktaran cumhuriyet savcısı, F.G'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık F.G. savunmasında, örgüt üyesi olmadığını iddia ederek, "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

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