Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık A.B. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, terör örgütü elebaşının talimatı sonrasında sanığın Bank Asya'daki hesabında olağan dışı artış yaşandığı, örgütsel sohbet toplantılarına "abla" sıfatıyla katıldığı ve FETÖ iltisakı sebebiyle KHK ile kapatılan sendikada üyelik kaydı bulunduğu gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık A.B. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini belirtti.

Örgüt üyesi olmadığını ileri süren sanık, "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Örgüte finansal destek sağlamadım. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

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