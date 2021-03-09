Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

09.03.2021 18:27 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:30
Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan tutuklu eski öğretmen sanık 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan tutuklu eski öğretmen sanık 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık B.Y. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın KHK ile kapatılan örgüte ait eğitim kurumlarında "tayine tabi personel" statüsünde yönetici olarak 12 yıl boyunca çalıştığı, örgütsel sohbet toplantıları düzenlediği, FETÖ'nün askeri okullara hazırladığı öğrencileri diğer örgüt sorumlularına yönlendirdiği ve FETÖ elebaşının talimatı sonrası örgütün finans kuruluşu Bank Asya'da katılım hesabı açtırdığı tespitleri dikkate alınarak üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık B.Y. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini söyledi. FETÖ/PDY üyesi olmadığını savunarak "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. FETÖ'ye finansal destek sağlamadım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanık B.Y'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Pervin Buldan Fahrettin Koca
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Rasim Öztekin
Spor Mustafa Er Ersun Yanal Aykut Kocaman Abdullah Avcı Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 18:40:30. #1.14#
title