Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası
AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski komiser yardımcısı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski komiser yardımcısı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık Y.H. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polislik mesleğine başladıktan sonra FETÖ'nün yönlendirmesi ile örgüte ait evlerde kaldığını, mahrem imamlar tarafından düzenlenen sohbet toplantılarına katıldığını, örgüte himmet adı altında finansal destek sağladığını ve hakkında tutarlı, somut, tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu belirterek, Y.H'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Y.H. savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek, "Örgütün mahrem yapılanmasıyla bağlantım yoktur. FETÖ'ye finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

'Gözlüğüm çalındı' diyen komiser yardımcısına iftira suçundan 'kovuşturmaya yer yok' kararı

'Gözlüğüm çalındı' diyen komiser yardımcısına iftira suçundan 'kovuşturmaya yer yok' kararı

 Adana'da kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle deniz taştı

Adana'da kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle deniz taştı

 Şiddetli kar yağışı nedeniyle 10 ilin bazı ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi

Şiddetli kar yağışı nedeniyle 10 ilin bazı ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title