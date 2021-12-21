Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski komiser yardımcısı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık Y.H. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polislik mesleğine başladıktan sonra FETÖ'nün yönlendirmesi ile örgüte ait evlerde kaldığını, mahrem imamlar tarafından düzenlenen sohbet toplantılarına katıldığını, örgüte himmet adı altında finansal destek sağladığını ve hakkında tutarlı, somut, tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu belirterek, Y.H'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Y.H. savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek, "Örgütün mahrem yapılanmasıyla bağlantım yoktur. FETÖ'ye finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

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