Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası

25.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:46

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, 2010 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen eski komiser yardımcısına 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Feyzullah Gündüz ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Gündüz, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, komiser yardımcılığı sınavı sorularını kimseden almadığını iddia etti.

FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasında yer almadığını savunan sanık Gündüz, "Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ederim." diye konuştu.

Esas hakkındaki değerlendirmesi alınan duruşma savcısı, sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan farklı bir yargılama dosyası bulunduğu gerekçesiyle bu suç yönünden davanın reddine, sanığın üzerine atılı "kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık" suçundan ise cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, Gündüz'ün "kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmasına, sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açılan davanın ise reddine karar verdi.

Kaynak: AA