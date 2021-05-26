Adana'da FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski hakim, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski hakim, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık M.P. ve avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın öğrencilik yıllarından itibaren FETÖ ile irtibatlı olduğunu, örgütün finans kuruluşu Bank Asya'da hesabının bulunduğunu, ByLock kayıtlarında isminin geçtiği, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığı ve hakimlik sınavı sorularını FETÖ'nün "mahrem imamı"ndan aldığını belirterek, M.P'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.P. savunmasında, FETÖ ile bağlantısının olmadığını ileri sürerek, "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatıma karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

'Fildişi macunu deneyi' yaparken püsküren kimyasal madde yüzünü yaktı
'Fildişi macunu deneyi' yaparken püsküren kimyasal madde yüzünü yaktı
FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 42 gözaltı kararı
FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanması soruşturmasında 42 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Cahit Özkan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Gülşen Müge Anlı Şevval Şahin
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Nihat Özdemir Dorukhan Toköz Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 12:16:13. #1.11#

title