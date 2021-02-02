Adana'da FETÖ sanığı eski binbaşıya 7 yıl 6 ay hapis cezası
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Adana'da FETÖ sanığı eski binbaşıya 7 yıl 6 ay hapis cezası

02.02.2021 15:05 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:08
Adana'da FETÖ sanığı eski binbaşıya 7 yıl 6 ay hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik davada, örgüt üyesi olmayan askeri okul öğrencilerini ordu bünyesinden uzaklaştırmaya çalıştığı gerekçesiyle yargılanan eski binbaşıya 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik davada, örgüt üyesi olmayan askeri okul öğrencilerini ordu bünyesinden uzaklaştırmaya çalıştığı gerekçesiyle yargılanan eski binbaşıya 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz eski binbaşı Adnan H. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgüt içerisinde bulunmayan askeri okul öğrencilerini TSK bünyesinden uzaklaştırmaya ve onların okulda başarılı olmalarını engellenmeye yönelik faaliyette bulunduğunu, ayrıca FETÖ'nün "mahrem imamları" tarafından ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık sistemle arandığının tespit edildiğini belirterek, Adnan H'nin cezalandırılmasını istedi.

Adnan H. savunmasında, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleşmediğini ve örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.

FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantısının bulunmadığını savunan Adnan H, "Mütalaayı kabul etmiyorum. FETÖ/PDY üyesi değilim. ByLock yüklemedim ve kullanmadım. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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