Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haber leştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubay, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık İ.A. ve avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini belirterek, İ.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık İ.A, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

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