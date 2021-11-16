Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile haber leştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubay, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık S.B.Ş. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgüte ait evlerden "mahrem imamlar" aracılığıyla askeri okul sınavlarına yönlendirildiğini belirtti.

Savcı, sanığın astsubay olduktan sonra FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun tespit edildiğini belirterek, S.B.Ş'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık S.B.Ş, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

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