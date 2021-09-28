Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Haberler
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Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubay, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haber leştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubay, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık C.E. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini belirterek, C.E'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık C.E, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddetti.

FETÖ üyesi olmadığını savunan C.E, "Örgütsel bir konumum yoktur. Mahrem imamlarla görüşmedim. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Haberler
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