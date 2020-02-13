Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

13.02.2020 13:00 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:00

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlar ile büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık Şahin Y. ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Şahin Y, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini iddia etti.

Terör örgütü üyesi olmadığını savunan Şahin Y, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatimi talep ederim." şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA