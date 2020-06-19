Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 15 yıla kadar hapis istemi
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Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlar ve büfe telefonlarından ardışık arama yöntemiyle haberleştiği iddia edilen eski astsubay hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 15 yıla kadar hapis istemi
19.06.2020 10:19 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:22

Adana'da FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlar ve büfe telefonlarından ardışık arama yöntemiyle haberleştiği iddia edilen eski astsubay hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen tutuksuz eski astsubay U.S. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Eski asker hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede itiraflarına yer verilen sanık U.S, 2007'de FETÖ'ye ait evlere ders çalışmak amacıyla gittiğini belirtti.

FETÖ içerisinde kendisine "Oğuz" kod adının verildiğini kaydeden sanık, şu beyanlarda bulundu:

"Bu evlerde örgüt elebaşına ait kitaplar okutuldu. 2010 yılında askeri okul sınavları tarafından yönlendirildim. Sınav sonucu açıklandıktan sonra askeri okul mülakatına çağrıldım. Mülakattan önce örgüt abisi bana mülakatta nelere dikkat etmem gerektiğini öğretti. İzmir Gaziemir Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulunu kazandıktan sonra da bana ima ile nasıl namaz kılınacağı öğretildi. Buluşma öncesi örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü ve büfe telefonlarından haberleştik. Çünkü mahrem imamlar muhakkak sabit hatlardan görüşmemiz gerektiğini söylediler. Askeri okuldaki eğitim sürecinde örgüt mensupları ile irtibatım devam etti."

İddianamede, FETÖ/PDY'nin mahrem asker yapılanmasında yer aldığı öne sürülen şüphelinin, örgütün mahrem imamlarınca takibinin yapıldığına dair dijital verilerin bulunduğu ve gizliliği sağlamak için ankesörlü telefonla iletişim şeklini tercih ettiği bilgisi de yer aldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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