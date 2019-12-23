Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası
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Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski astsubaya etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

23.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:22
Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski astsubaya etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Mevlüt Alıç ve avukatı katıldı.

Hakkındaki suçlamalar hatırlatılarak savunması alınan Alıç, önceki celselerde detaylı beyanlarda bulunduğunu belirterek beraatine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın "terör örgütüne üye olma" suçundan, beyanları dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: AA
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