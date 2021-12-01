Adana'da FETÖ sanığı binbaşıya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haber leştiği iddiasıyla yargılanan binbaşı, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık M.G. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında binbaşı rütbesinde görev yaparken FETÖ'nün Numan kod adlı "mahrem imamı" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini belirterek, M.G'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık M.G, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

"Mahrem imamlarla irtibatım yoktur." diyen M.G, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

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