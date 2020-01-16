Adana'da FETÖ sanığı avukatların yargılandığı dava

16.01.2020 17:38 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:38

Adana'da FETÖ/PDY'nin hakim ve savcı adaylarının sınava hazırlanması için oluşturduğu "çalışma evinde" kaldıkları öne sürülen 3 avukat sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Y.S.P, B.G. ve E.E. ile avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Y.S.P, üniversite öğrenciliği döneminde örgüte ait evlerde kaldığını ve etkin pişmanlığa dair detaylı beyanlarını içerir ifadesinin dosyada bulunduğunu belirterek, "Ben bu yapının terör örgütü olduğunu sonradan anladım. FETÖ'nün gerçek yüzünü gördükten sonra bunlarla irtibatım olmasın diye hakimlik sınavına bile girmedim. Tüm bildiklerimi anlattım beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklarda FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını belirterek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA