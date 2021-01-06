Adana'da FETÖ sanığı astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
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Adana'da FETÖ sanığı astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

06.01.2021 10:11 | Son Güncelleme: 06.01.2021 10:14
Adana'da FETÖ sanığı astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık M.T. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın GSM hattının sabit ve ankesörlü telefonlardan FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" tarafından periyodik ve ardışık olarak arandığının tespit edildiği ve HTS raporlarının karşılaştırmalı incelenmesi sonucu elde edilen veriler dikkate alınarak, M.T'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.T, savunmasında, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleşmediğini iddia etti.

ByLock programını kullanmadığını ileri süren M.T, "FETÖ'ye finansal destekte bulunmadım. Örgütün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Mütalaayı kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığın sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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